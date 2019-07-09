Более 130 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет - НАПК

Винницкий городской суд признал виновным физическое лицо, которое сделало взнос в избирательный фонд кандидата на пост президента Украины - лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко – с нарушением порядка осуществления взноса. Суд постановил привлечь виновного к взысканию штрафа в сумме 1190 грн и конфискации взноса в сумме 137500 грн.

Как сообщает во вторник пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), факт совершения данного правонарушения обнаружен Нацагентством по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата в президенты Валентина Наливайченко.

"Суд постановил применить к лицу, осуществившему взнос, взыскание в виде штрафа в размере 1190 грн в пользу государства с конфискацией суммы взноса в размере 137500 грн", - говорится в сообщении НАПК.

Протокол об административном правонарушении был составлен уполномоченным лицом НАПК и направлен в суд вместе с материалами, подтверждающими нарушение установленного законом порядка предоставления финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации, в данном случае - наличие налогового долга на момент осуществления взноса.