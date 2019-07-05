Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не видит партию "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, в коалиции со "Слугой народа" действующего президента Владимира Зеленского в новом составе парламента.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу каких-либо сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции с ними", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, видит ли себя "Европейская солидарности" в коалиции с партией "Слуга народа" в Верховной Раде нового созыва.

Вместе с тем политик отметил, что это его личная позиция, а решение будет принимать фракция.

По его словам, коалиция "Евросолидарности" возможна только с проукраинскими силами.

Как сообщалось, Парубий баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Европейская солидарность" (№2).

Внеочередные парламентские выборы в Украине состояться 21 июля.