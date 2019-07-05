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17:09 05.07.2019

Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

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Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

Городской голова Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый считает необходимым национализировать или лишить лицензий телеканалы, которые связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как сообщает сайт "Самопомочи", в эфире одного из телеканалов Садовый призвал государственные службы не наблюдать за тем, как воплощается пророссийский реванш.

"Если мы будем наблюдать, как Медведчук скупает телевизионные каналы, то следующий шаг можем уже проспать. (…) На такие вещи надо обращать особое внимание - или принимать закон о национализации тех каналов, или пусть Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания забирает лицензии. Потому что они (телеканалы) одурманивают людей. Это большое зло для нашей страны", - сказал Садовый.

Как известно, в июне народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и заявил о создании медиахолдинга "Новости". Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Теги: #телеканалы #медведчук #садовый #национализация
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