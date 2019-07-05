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10:36 05.07.2019

Президент Зеленский так ничего и не сделал для освобождения украинских моряков, ‒ "Оппозиционная платформа - за жизнь"

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Президент Зеленский так ничего и не сделал для освобождения украинских моряков, ‒ "Оппозиционная платформа - за жизнь"

Президент Зеленский так ничего и не сделал для освобождения украинских моряков, ‒ "Оппозиционная платформа - за жизнь" 

Громкий скандал между президентом Украины и министром иностранных дел засвидетельствовал не только отсутствие коммуникации между главой государства и внешнеполитическим ведомством, но и катастрофическую профнепригодность представителей МИД.

Конфликт между президентом Украины и главой МИД Украины возник из-за ноты МИД РФ от 25 июня, в которой говорится: "Украинской Стороне предлагается предоставить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии". То есть РФ заявила о своей готовности освободить моряков и вернуть их домой, к их семьям.

Вместо спекуляций со стороны президента и министра и их пиар-заявлений необходимо ответить на ключевой вопрос: что делать дальше? Важно то, что за разгромной критикой господина Зеленского в адрес Климкина по поводу несогласования с ним дипломатической ноты не последовало никаких конструктивных действий со стороны главы государства.

В результате мы получили патовую ситуацию. Есть отказ МИД Украины от возвращения моряков домой. Есть заявление МИД РФ о том, что "если украинская позиция будет пересмотрена, они должны будут прислать новый ответ". И есть бездействие лично президента Зеленского. То есть президента Зеленского возмутило то, что без его ведома МИД Украины отказал в освобождении моряков, но его абсолютно не возмущает, что моряки продолжают находиться под арестом, и он ничего не сделал для их освобождения. 

И это при том, что родные и близкие моряков, зная о решении Международного трибунала по морскому праву, возлагают надежды на то, что глава государства сделает все для их скорейшего возвращения.

Это право родных и близких моряков ‒ требовать от президента решительных и взвешенных шагов. И это обязанность главы государства ‒ сделать все для освобождения украинских граждан.

Теги: #оппозиционная_платформа #зеленский #мид
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