Выборы2019

Выборы

20:25 04.07.2019

Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

1 мин читать
Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку партий, сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук.

Как отмечается в сообщении, Слипачук добавила, что это решение суда будет оспариваться ЦИК.

В "Опоре" отмечают, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.

Как сообщалось, 29 июня во исполнение решения Верховного Суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. На совещании Комиссии. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.

Позже Саакашвили выступил категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях и заявил, что партия "Рух новых сил" не намерена инициировать проведение каких-либо бюрократических процедур.

Теги: #партии #жеребьевка #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 04.07.2019
Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

14:57 04.07.2019
Суд отменил распоряжение Нацсовета по телерадиовещанию о взыскании с телеканала "Интер" штрафа

Суд отменил распоряжение Нацсовета по телерадиовещанию о взыскании с телеканала "Интер" штрафа

14:20 04.07.2019
ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей в местные суды

ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей в местные суды

23:29 03.07.2019
Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации

Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации

19:44 03.07.2019
Подготовительное заседание суда по делу Штепы перенесли на 30 августа

Подготовительное заседание суда по делу Штепы перенесли на 30 августа

18:35 03.07.2019
Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

16:21 03.07.2019
Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

06:36 03.07.2019
Суд на Львовщине приговорил гражданина Молдовы к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

Суд на Львовщине приговорил гражданина Молдовы к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

05:29 03.07.2019
В Запорожской области заочно осудят полицейского, который в 2015г. перешел на сторону "ДНР"

В Запорожской области заочно осудят полицейского, который в 2015г. перешел на сторону "ДНР"

00:30 03.07.2019
ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду проходят шесть партий

Волонтер Роман Синицин про главу ОП Богдана: Он оправдывает Клюева и Портнова

Саакашвили выступил против изменения нумерации партий в бюллетене на выборах в Раду

В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос "Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий"

Оппозиционный блок преодолевает проходной барьер на выборах в Раду, - соцопрос

Юлия Тимошенко: Не дадим распродать землю и создадим условия для развития села

В Раду могут пройти 5 партий – соцопрос Института анализа и прогнозирования

Смешко: С Путиным невозможно вести переговоры без подготовки и аргументов

Юрий Бойко: Мы положим конец издевательствам над угольной отраслью, шахтеры будут получать достойную зарплату и вовремя

Партия Гройсмана демонстрирует тенденцию к росту

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА