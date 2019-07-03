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15:27 03.07.2019

Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

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Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

В Харькове на пл.Свободы группа неизвестных молодых людей в среду утром забросала яйцами и пакетами с зеленкой народного депутата Дмитрия Святаша (группа "Видродження"), когда он выходил после телеэфира на UA:Харьков.

"Я заметил еще до эфира группу странных молодых людей, человек 10-15. Когда я выходил после эфира, их уже стало больше, они начали бросать в нас (меня и мою группу поддержки, ребят из спортивного клуба "Пересвет") яйца и какие-то пакеты, завязалась драка... Сейчас я пишу заявление в полицию о нападении на народного депутата", - сказал Святаш агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он утверждает, что сам в драке не участвовал и был удивлен, увидев среди нападавших своего конкурента по выборам – кандидата в народные депутаты Константина Немичева (партия "Национальный корпус").

"У нас был прямой эфир, посвященный выборам в 170-м округе, на который пригласили четырех кандидатов, но пришли только двое: Немичев и я. Нормальный эфир, после него мы пожали друг другу руки. Я был очень удивлен, увидев, что в драке принимает участие господин Немичев", - сказал Святаш.

По его словам, нападавшие разбили битами 3 автомобиля "пересветовцев".

Вместе с тем, по информации отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, в результате конфликта был поврежден только один автомобиль.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта.

Теги: #видродження #харьков
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