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Выборы

14:10 02.07.2019

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

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ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который был №1 в избирательном списке политсилы "Партия Шария".

Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы "Партия Шария".

Кроме того, ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (был под №5 в избирательном списке политсилы "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном округе).

Как сообщалось, 24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

 

Теги: #шарий #цик
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