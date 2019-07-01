Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман считает, что в партии "Европейская солидарность" (бывшая "Блок Петра Порошенко") ничего не изменится за следующих пять лет, иначе он бы к ней присоединился.

"Сейчас они (партия "Европейская солидарность" - ИФ) добавили новых людей, оставили много других людей, и в принципе, я считаю, что в этой политической силе ничего не изменится за следующих пять лет. Они как работали до этого, так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, и поэтому я принял решение о самостоятельном командном походе на выборы", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Кроме того, премьер добавил, что если бы на данный момент он верил, что в партии Евросолидарность "могут быть новые подходы для того, чтобы делать необходимые изменения", он бы присоединился к этой политсиле.

Среди прочего, Гройсман заявил, что во власть должны приходить профессиональные люди.

"Пусть нам никто не впаривает "новые лица". Давайте конкретные решения, давайте конкретные рецепты, несите ответственность", - добавил он.