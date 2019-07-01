Выборы2019

Выборы

22:21 01.07.2019

Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

1 мин читать
Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман считает, что в партии "Европейская солидарность" (бывшая "Блок Петра Порошенко") ничего не изменится за следующих пять лет, иначе он бы к ней присоединился.

"Сейчас они (партия "Европейская солидарность" - ИФ) добавили новых людей, оставили много других людей, и в принципе, я считаю, что в этой политической силе ничего не изменится за следующих пять лет. Они как работали до этого, так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, и поэтому я принял решение о самостоятельном командном походе на выборы", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Кроме того, премьер добавил, что если бы на данный момент он верил, что в партии Евросолидарность "могут быть новые подходы для того, чтобы делать необходимые изменения", он бы присоединился к этой политсиле.

Среди прочего, Гройсман заявил, что во власть должны приходить профессиональные люди.

"Пусть нам никто не впаривает "новые лица". Давайте конкретные решения, давайте конкретные рецепты, несите ответственность", - добавил он.

Теги: #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:39 01.07.2019
Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

22:15 01.07.2019
Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

20:11 01.07.2019
НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

19:05 01.07.2019
В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

18:49 01.07.2019
Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

18:48 01.07.2019
Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

16:50 01.07.2019
"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

16:24 01.07.2019
Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

15:46 01.07.2019
"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

13:51 01.07.2019
Размер прожиточного минимума с 1 июля вырос до 1,936 тыс. грн

Размер прожиточного минимума с 1 июля вырос до 1,936 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

ИНТЕРВЬЮ - Новинский: для мира и выполнения Минских соглашений необходим новый состав парламента

"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА