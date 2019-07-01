Выборы2019

Выборы

18:47 01.07.2019

Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

1 мин читать
Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

 Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук выступает за принятие в новой Верховной Раде одним из первых закона об оппозиции.

"Мы настроены одним из первых принять закон об оппозиции, ведь это должно быть в Украине. Мы должны возрождать культуру партийного структурирования общества и партийной дискуссии. Ибо в отличие от России, я считаю, что парламент – это место для дискуссий. Но профессиональных и политических дискуссий. Никаких других, ни о сумочках, ни о "Бриони", а именно профессиональных дискуссий", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Стефанчук подчеркнул, что команда Зеленского и "Слуга народа" выступают за сильную оппозицию в Украине.

"Потому что конкуренция порождает качество, мы это понимаем. Везде, и в политике тоже. Я глубоко убежден, что оппозиции должны быть отданы комитет по свободе слова, должность вице-спикера, может идти речь и о бюджетном комитете, но этот вопрос еще можно дискутировать, потому что где-то такое есть, а где-то нет", - указал он.


Полный текст интервью (ч.2) будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #оппозиция #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 01.07.2019
Стефанчук: идея достойного и богатого украинца может объединить нацию

Стефанчук: идея достойного и богатого украинца может объединить нацию

19:03 01.07.2019
Стефанчук: за украинский язык надо воевать качеством

Стефанчук: за украинский язык надо воевать качеством

18:48 01.07.2019
Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

19:53 29.06.2019
В Тбилиси проходит многотысячный марш оппозиции за отставку министра МВД

В Тбилиси проходит многотысячный марш оппозиции за отставку министра МВД

16:23 29.06.2019
После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку

После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку

12:00 28.06.2019
Стефанчук: Наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года

Стефанчук: Наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года

09:47 28.06.2019
Стефанчук считает, что наиболее важные изменения в Конституцию Украины должны быть внесены в течение ближайшего года

Стефанчук считает, что наиболее важные изменения в Конституцию Украины должны быть внесены в течение ближайшего года

00:02 22.06.2019
По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук

По округу 187 Хмельницкой области от "Слуги народа" баллотируется брат представителя Зеленского в Раде Стефанчук

12:19 18.06.2019
В АП подготовили законопроекты об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

В АП подготовили законопроекты об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

12:01 18.06.2019
Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить Пристайко главой МИД

Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить Пристайко главой МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

ИНТЕРВЬЮ - Новинский: для мира и выполнения Минских соглашений необходим новый состав парламента

"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА