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14:04 01.07.2019

"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

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"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения городского совета, который вернул проспекту имени Петра Григоренко имя советского маршала Жукова.

"Европейская Солидарность" в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики", - сообщает пресс-служба политсилы в понедельник.

"Европейская Солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы Украинского государства имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям против украинского народа, сообщает пресс-служба партии.

Теги: #европейская_солидарность #харьков
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