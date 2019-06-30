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15:09 30.06.2019

Партия Саакашвили выдвинула защищавшего экс-майора Мельниченко адвоката Недилько по округу №94 "Кононенко-Дубинского"

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Партия Саакашвили выдвинула защищавшего экс-майора Мельниченко адвоката Недилько по округу №94 "Кононенко-Дубинского"

Партия "Рух новых сил" Михаила Саакашвили выдвинула одним из кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах на округе №94 в Киевской области (Обухов, Васильков, Обуховский и Васильковский районы) заместителя директора предприятия "Васильківська шкіряна фірма" Николая Недилько.

Недилько – уроженец Васильковского района Киевской области. В прошлом младший офицер охраны в Управлении государственной охраны Украины, затем адвокат. Известен защитой интересов фигуранта "кассетного скандала" 2000 года, экс-майора Управления Госохраны Украины Николая Мельниченко. Депутат Васильковского горсовета. В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Петра Порошенко по округу 95. С мая 2017 года – глава Васильковской городской организации "Руха новых сил".

Недилько стал 42-м кандидатом в депутаты по округу 94, который известен тем, что по нему баллотируются кандидат от партии "Слуга народа", журналист и телеведущий канала "1+1" Александр Дубинский, первый замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко и вышедший недавно из Радикальной партии народный депутат Игорь Мосийчук.

4-х из 9 своих мажоритарщиков партия Саакашвили выдвинула в Николаевской области: по округу 127 баллотируется заместитель командира батальона охраны по морально-психологическому обеспечению воинской части А2637 Военно-морских сил Украины (Очаков, Николаевская область), кандидат в мэры Очакова в 2015 году, экс-член партии "Батькивщина" Андрей Берсан; по округу 128 – директора ООО "Ивеко-Буд" Константина Крупенко, по округу 130 – адвоката Сергея Пляку, по округу 131 – главврача коммунального предприятия "Вознесенская многопрофильная больница" Вознесенского горсовета Владимира Красёху.

По округу 148 Полтавской области от "РНС" баллотируется пенсионер из Киева Владимир Иванов.

В Тернопольской области по округу 163 от партии выдвинут начальник юридического отдела ООО "МЖК Ирлага" (комплексное обслуживание объектов) Петр Солонинко, по округу 167 – предприниматель из Чорткова (строительство и продажа недвижимости) Петр Сандуляк, который 14 лет прожил в США.

В округе 171 Харьковской области (Харьков) от "Руха новых сил" баллотируется начальник отдела ООО "Финансовая компания Магнат" (обмен валют) Алексей Андреев.

Как сообщалось, 29 июня Центральная избирательная комиссия после соответствующего решения Верховного суда Украины зарегистрировала 88 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах по списку "Руха новых сил" Михаила Саакашвили и 9 кандидатов от этой партии в одномандатных округах.

Теги: #дубинский #саакашвили
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