Выборы2019

Выборы

10:36 27.06.2019

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

1 мин читать
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

Пять политических партий, в том числе "Слуга народа" и "Голос", проигнорировали участие в выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ) 30 июня, заявляет генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель.

"Пять рейтинговых политических партий проигнорировали выборы в объединенных территориальных громадах. Это политические партии "Слуга народа", " Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Сила и честь" и "Оппозиционный блок", - сообщил Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Он отметил, что в выборах в объединенные громады принимают участие представители 36 партий.

По словам Кошеля, наблюдатели КИУ будут следить за ходом выборов в объединенных территориальных громадах в воскресенье.

Теги: #голос #отг #киу #слуга_народа #кошель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 27.06.2019
Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

10:39 27.06.2019
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

10:32 27.06.2019
"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

10:28 27.06.2019
"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

23:42 25.06.2019
ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах

ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах

16:07 25.06.2019
Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

16:06 25.06.2019
Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

Представители партии "Слуга народа" подали заявления в МВД, Нацполицию и Генпрокуратуру в связи с массовой регистрацией кандидатов-клонов в округах

15:36 25.06.2019
"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

15:35 25.06.2019
"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

"Голос" предлагает конституционно ограничить двумя каденциями подряд возможность избираться в Раду, а кандидаты от партии обязались лично подать пример - Вакарчук

15:57 24.06.2019
"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

ПОСЛЕДНЕЕ

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

ЦИК жребием определила номера партий в избирательном бюллетене

Суд не удовлетворил иски нардепа Парасюка и КПУ об отказе ЦИК зарегистрировать их кандидатами на выборах в Раду

Уровень доверия к Владимиру Гройсману - около 20% - А.Антипович

Расходы ЦИК на подготовку и проведение выборов в Раду составят около 2 млрд грн – замглавы комиссии

ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский - Слипачук

Порошенко назвал "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Оппозиционный блок" главным соперниками на выборах в Раду

Новинский идет в Раду по мажоритарному округу №57 в Мариуполе

РФ частично сняла с Украины санкции после переговоров с "Оппозиционной платформой – За жизнь", утверждает Медведчук

"Оппозиционная платформа – за жизнь" выступает за продолжение диалога в рамках ПАСЕ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА