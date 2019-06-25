РФ частично сняла с Украины санкции после переговоров с "Оппозиционной платформой – За жизнь", утверждает Медведчук

Председатель политисполкома партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что после переговоров с представителями партии Москва частично сняла с Украины санкции, разрешив транзитные перевозки через РФ подсанкционных товаров из Украины, сообщает пресс-служба политсилы во вторник.

По словам Медведчука, 24 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и от 22 октября 2018 года. В частности, в документе прописано разрешение на транзитные перевозки через РФ товаров из Украины, запрещенных ко ввозу в РФ

"Вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения во время нашей с Юрием Бойко встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, проходившей 22 марта 2019 года в Москве. Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ", – рассказал Медведчук.

Политик убежден, что такое решение руководства РФ свидетельствует о готовности идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений Украины и РФ.

"Уверен, что именно прямые переговоры между руководством Украины и Российской Федерации, необходимость которых отстаивает "Оппозиционная платформа – За жизнь" и необходимость которых поддерживают, согласно результатам социологических исследований, 75% украинцев, позволят решить и другие важные вопросы в отношениях наших стран и защитить национальные интересы Украины", – добавил он.

"Результатом восстановления транзита станет активизация международных автомобильных и железнодорожных перевозок из Украины, развитие грузовых перевозок в третьи страны, общая активизация производства и создание тысяч рабочих мест внутри страны", - резюмировал Медведчук.