Выборы2019

Выборы

15:57 24.06.2019

"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

2 мин читать

Партии "Самопомич" и "Голос" продолжат консультации о том, чтобы отказаться от противостояния друг с другом в некоторых одномандатных округах на внеочередных парламентских выборах после того, как завершится регистрация кандидатов в народные депутаты и определение рейтингов, сообщил лидер "Самопомочи" Андрей Садовой.

Как сказал политик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", пока какие-либо договоренности между политическими силами по данному вопросу не достигнуты.

"Есть представитель с нашей стороны. Есть представитель со стороны "Голоса". Они начали этот разговор. Взяли определенную паузу, чтобы понять, кто конкретно будет зарегистрирован. Думаю, потом можно сделать срез через рейтинги, посмотреть, у кого больше шансов и тогда уже выйти на какое-то понимание", - рассказал Садовой.

В качестве примера он привел три округа во Львове - №115, №116, №118. "Есть среда адекватных людей. И они сейчас между собой должны конкурировать, когда есть люди, которые не достойны быть в политике, но они имеют шанс там остаться и далее", - сказал Садовый.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, по округу №115 от "Самопомочи" идет заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, от "Голоса" – глава общественной организации "Лучший Сыхов" Наталья Пипа. В округе №116 "Самопомич" выдвинула своего нынешнего нардепа Ирину Подоляк, "Голос" – начальника одного из управления Львовского городского совета Марту Романяк.

Кандидат от "Самопомочи" по округу №118 пока не зарегистрирован. По этому округу выдвинул свою кандидатуру нынешний народный депутат Богдан Дубневич. От "Голоса" там баллотируется замдиректора частного предприятия, которое предоставляет услуги по демонтажу оборудования, конструкций на предприятиях и принимает металлолом, Галина Васильченко.

Теги: #самопомич #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 24.06.2019
"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

"Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах – Садовый

16:40 20.06.2019
Партия "Голос" готова вести переговоры о коалиции в Раде 9-го созыва, но до 21 июля говорить об объединениях преждевременно

Партия "Голос" готова вести переговоры о коалиции в Раде 9-го созыва, но до 21 июля говорить об объединениях преждевременно

13:56 20.06.2019
Донорами партии "Голос" стали финдиректор компании "Чумак", соучредитель Kasta.ua и гендиректор MacPaw

Донорами партии "Голос" стали финдиректор компании "Чумак", соучредитель Kasta.ua и гендиректор MacPaw

13:14 20.06.2019
Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

12:05 20.06.2019
В "Самопомочи" требуют от СБУ и Генпрокуратуры отреагировать на высказывания Мураева о "неонацистах" на заседании Харьковского горсовета

В "Самопомочи" требуют от СБУ и Генпрокуратуры отреагировать на высказывания Мураева о "неонацистах" на заседании Харьковского горсовета

11:11 20.06.2019
"Слуга народа" теоретически может создать коалицию с партией "Голос" в Раде нового созыва – Разумков

"Слуга народа" теоретически может создать коалицию с партией "Голос" в Раде нового созыва – Разумков

14:11 19.06.2019
В "Самопомочи" надеются на всестороннее и объективное расследование обстоятельств гибели Тымчука

В "Самопомочи" надеются на всестороннее и объективное расследование обстоятельств гибели Тымчука

16:41 18.06.2019
Партия "Голос" выступает за ограничение полномочий нардепов двумя каденциями кряду

Партия "Голос" выступает за ограничение полномочий нардепов двумя каденциями кряду

11:31 18.06.2019
Березюк предложил уволить Луценко с поста генпрокурора на внеочередном заседании

Березюк предложил уволить Луценко с поста генпрокурора на внеочередном заседании

17:38 14.06.2019
Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко сообщил о подготовленном "Оппозиционной платформой – За жизнь" плане-концепции урегулирования ситуации на Донбассе

Партия "Сила и честь" будет защищать свои результаты на выборах в Раду – Смешко

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

В Раду проходят пять партий – соцопрос Института им.Яременко и "Социального мониторинга"

Порошенко передал в ЦИК документы "Евросолидарности" для участия во внеочередных выборах в Раду

Социологи: УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует электоральный рост, Европейская солидарность Порошенко – на грани проходного барьера

Шоумен Притула идет на выборы в Раду по списку партии "Голос"

Лидер партии "Сила и честь" Смешко назвал первую десятку списка кандидатов на выборах в Раду

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Борис Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА