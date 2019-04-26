Выборы2019

Выборы

15:53 26.04.2019

Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

1 мин читать
Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в день чествования 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, заявил, что государство всегда должно откровенно говорить со своими гражданами и не скрывать горькую правду.

"Трагедия на Чернобыльской АЭС научила нас, украинцев, нескольким вещам. Первое. Государство всегда должно откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Второй урок, по словам В.Зеленского, состоит в том, что "сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду".

"Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем. Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидатор", - написал В.Зеленский.

Теги: #зеленский #чаэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:58 26.04.2019
Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

Зеленский по случаю Чернобыльской трагедии: Государство всегда должно откровенно говорить с людьми, недопустимо скрывать правду

15:50 26.04.2019
Колесников допускает взаимодействие с командой Зеленского, если он будет проводить политику прагматизма и готов к компромиссам

Колесников допускает взаимодействие с командой Зеленского, если он будет проводить политику прагматизма и готов к компромиссам

15:36 26.04.2019
Колесников допускает взаимодействие с командой Зеленского, если он будет проводить политику прагматизма и готов к компромиссам

Колесников допускает взаимодействие с командой Зеленского, если он будет проводить политику прагматизма и готов к компромиссам

15:15 26.04.2019
У Зеленского обсуждают возможную смену руководства САП и усиление НАБУ

У Зеленского обсуждают возможную смену руководства САП и усиление НАБУ

14:02 26.04.2019
Климкин не исключил обсуждение совместной работы с новоизбранным президентом Зеленским

Климкин не исключил обсуждение совместной работы с новоизбранным президентом Зеленским

13:53 26.04.2019
Климкин не исключил обсуждение совместной работы с новоизбранным президентом Зеленским

Климкин не исключил обсуждение совместной работы с новоизбранным президентом Зеленским

12:51 26.04.2019
В команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской трагедии

В команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской трагедии

12:39 26.04.2019
В команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской трагедии

В команде Зеленского почтили память героев-ликвидаторов Чернобыльской трагедии

12:00 26.04.2019
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

11:41 26.04.2019
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – СМИ

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Волкер поддерживает прямые переговоры между Зеленским и Путиным

ПОСЛЕДНЕЕ

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск журналиста Дубинского о запрете политикам выезжать за границу в течение года после выборов

ЦИК составила протокол о голосовании за границей и закрыла беспрерывное заседание по принятию протоколов от окружкомов по Украине

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Зеленский улетел на выходные в Турцию, вернется через два дня

Адвокат Богдан не получал предложение от Зеленского возглавить его администрацию

Закон о президенте "Самопомочи" серьезно ограничивает его полномочия, это даже можно назвать "конституционным переворотом" – Разумков

Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Зеленский сменил имя в Facebook, теперь он подписан на украинском

Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией в Украине - глава МИД Литвы

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА