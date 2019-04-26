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11:41 26.04.2019

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – СМИ

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Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу – СМИ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

По данным издания, встреча В.Зеленского и В.Гройсмана якобы состоялась в офисе студии "Квартал 95".

"О чем говорил будущий президент с действующим премьером неизвестно, но у обоих вроде сложилось хорошее впечатление друг о друге", - пишет издание.

Как сообщалось, 22 апреля 2019 года премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что пойдет на выборы в Верховную Раду с новой политической силой, в которую войдут люди с позитивной репутацией.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи, (людей - ИФ) которые будут преданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их вводить", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, с какой политсилой он будет принимать участие в очередных парламентских выборах текущей осенью. Премьер подчеркнул, что будет сформирована политсила единомышленников, с которыми он пойдет на выборы в Верховную Раду.

23 апреля В.Гройсман принял участие во встрече президента Украины Петра Порошенко с депутатами из фракции "Блок Петра Порошенко".

Теги: #гройсман #зеленский #встреча
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