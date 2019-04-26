Закон о президенте "Самопомочи" серьезно ограничивает его полномочия, это даже можно назвать "конституционным переворотом" – Разумков

Предлагаемый партией "Самопомич" законопроект о президенте Украины упраздняет или серьезно ограничивает конституционные полномочия президента, подчеркивает политтехнолог победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Нужен закон о президенте, но он должен быть в рамках той Конституции, которая сегодня есть. При всем уважении, тот законопроект, который сегодня находится в общем доступе, и который, по словам главы Верховной Рады, мог сегодня рассматриваться в стенах парламента, это фактически упразднение или очень серьезное ограничение полномочий президента, предусмотренных действующей Конституцией", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Д.Разумков указал, что президент по этому законопроекту лишается своих полномочий вносить министра обороны, министра иностранных дел, главу Службы внешней разведки. "Остается Генеральной прокурор и Глава службы безопасности, но их замов назначает Кабинет министров. Это и отсутствие возможности вносить представления на глав областных государственных администраций и многие другие вещи, которые фактически ограничивают возможности реализовывать все данные уже избранным президентом страны (В.Зеленским – ИФ) обещания", - отметил он.

Политтехнолог команды В.Зеленского считает, что такая законодательная инициатива является "ударом под дых" не только новому президенту, но и 73% избирателей, которые отдали за него свои голоса.

"Это отчасти можно считать попыткой конституционного переворота, потому что абсолютно нарушается баланс. Мы, к сожалению, уже столкнулись с тем, когда был нарушен баланс, когда у одного человека получилось незаконным путем аккумулировано слишком много власти. Потом мы получили Майдан, потом получили Небесную сотню, и все те события, которые произошли после этого", - отметил он.

Д.Разумков напомнил, что В.Зеленский и его команда предлагали в ходе избирательной кампании и намерены реализовать принятие пакетом 5 законов: о полном снятии неприкосновенности с народных депутатов, с президента Украины, с судей, закона об импичменте президента, и закона об отзыве народных депутатов.

Как сообщалось, в середине апреля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предложила народным депутатам принять закон о президенте Украины, где унормировать полномочия главы государства.

22 апреля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что народные депутаты Украины могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте Украины, включающий механизм импичмента главы государства уже в четверг, 25 апреля.

Проект закона о президенте Украины, текст которого размещен на сайте партии "Объединение "Самопомич", предполагает, что президент Украины вносит представление о назначении министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины по предложениям коалиции депутатских фракций. Законопроект также оговаривает, что президент не может указать в представлении о назначении Верховной Раде Украины министра обороны и министра иностранных дел Украины другую кандидатуру, чем та, которая указана в предложении коалиции депутатских фракций.

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты на выборах 2019 года Анатолий Гриценко заявил, что законопроект о президенте Украины принимать нельзя, поскольку он повредит государству. По его мнению, категорически недопустимо лишать или ограничивать конституционные полномочия президента, передавая Верховной Раде, Кабинету министров или премьер-министру вопросы кадровой политики и подотчетности по линии Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, даже формирование состава СНБО Украины.