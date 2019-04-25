Зеленский: ЦИК затягивает оглашение итогов выборов, чтобы Рада отстрочила дату инаугурации и я не мог распустить Раду

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявляет, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, он не смог бы распустить Верховную Раду.

"Победа есть, а полномочий – нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо", - заявил В.Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.