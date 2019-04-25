Более трети украинцев ждут от выборов президента появления реального шанса на прекращение войны - опрос на КПВВ

35,1% опрошенных на контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) украинцев ожидают от президентских выборов появления реального шанса на прекращение войны, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. И.Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно презентованному на пресс-конференции в четверг в Киеве исследованию "Общественные настроения и оценка гражданами ситуации на Донбассе", 11,7% респондентов ответили, что от президентских выборов ожидают угрозы возобновления активных боевых действий, 7,3% - прекращения блокады территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, 0,6% - полной блокады территорий ОРДЛО. 32,9% ничего не ожидают, а 15,2% затруднились с ответом.

Среди прочего, 61,8% опрошенных на КПВВ считают, что жители неподконтрольных территорий должны иметь право голосовать на выборах президента Украины, а 56,3% хотели бы проголосовать на этих выборах.

В ходе исследования, проходившего 4-23 марта 2019 года, опрошено 800 респондентов старше 18 лет на контрольных пунктах въезда/выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях (Гнутово, Новотроицкое, Майорск, Станица Луганская) на подконтрольных Украине территориях.