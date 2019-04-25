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14:05 25.04.2019

Зеленский: Украинский язык - единственный государственный, но его развитие должно идти путем стимулов и позитивных примеров

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Зеленский: Украинский язык - единственный государственный, но его развитие должно идти путем стимулов и позитивных примеров

Украинский язык является единственным государственным в стране, но его развитие должно идти путем стимулов и позитивных примеров, а не путем запретов и наказаний, подчеркивает побеждающий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский.

"Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его использования. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество", - приводит позицию В.Зеленского по принятию закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного его пресс-служба.

В.Зеленский считает, что вопрос есть только в методах, которыми воплощается в жизнь этот стратегический курс.

"Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - отметил он.

Теги: #зеленский #украинский_язык
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