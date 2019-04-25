Выборы2019

Выборы

11:57 25.04.2019

Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов - Данилюк

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Позиция Зеленского об уходе генпрокурора Луценко четкая, его мог бы заместить кто-то из активистов - Данилюк

Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост.

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский – ИФ) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко - человек прошлогою И он, если хочет, (может – ИФ) вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - сказал член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации "New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns" в четверг в Киеве.

Теги: #луценко #зеленский #данилюк
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