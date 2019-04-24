Переезд Администрации президента с улицы Банковой будет стоить десятки миллионов долларов - экс-замглавы АПУ

Стоимость переезда Администрации президента Украины будет исчисляться десятками миллионов долларов, сообщил бывший заместитель главы АПУ Дмитрий Шимкив.

"Это десятки миллионов долларов. Надо же построить новую инфраструктуру. Кто-то говорит, что вот есть коворкинг-спейсы. Но надо понимать, что вы приезжаете и платите аренду, пользуетесь их инфраструктурой, и конечно не 427 человек", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда", обнародованном во вторник вечером.

При этом Д.Шимкив акцентировал, что новое здание должно располагать большими залами для проведения встреч, местом для размещения архивов с документами, библиотеки, кабинетов на 400 сотрудников АП. Кроме того, потребуется установка специального оборудования, не позволяющего прослушивать происходящее в здании.

Также экс-замглавы АПУ подчеркнул важность физических переходов между Администрацией президента, Кабинетом Министров и Верховной Радой.

"Это же нужно постоянно переезжать то в АП, то в Кабмин, то в Раду. Например, почему комитеты Верховной Рады находятся рядом с ее помещением? Потому что депутаты должны успеть сбегать на заседания комитетов и вернуться на заседание парламента. И на эти заседания приходит представитель правительства, люди из администрации. Все это должно быть рядом чисто физически, чтобы этот процесс мог происходить", - отметил он.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах намерен перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой.