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16:00 23.04.2019

В УГО считают возможный перенос администрации президента Украины в другое место не лучшим вариантом

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В УГО считают возможный перенос администрации президента Украины в другое место не лучшим вариантом

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей заявляет о готовности к переезду администрации президента в другое помещение с ул.Банковой в центре Киева, но отмечает при этом, что такой переезд будет для обеспечения безопасности главы государства не лучшим вариантом.

"Конечно, любое решение, которое примет президент, УГО будет выполнять, и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте", - заявил В.Гелетей в интервью на сайте "Громадське", опубликованном во вторник.

По словам начальника УГО, если это новое здание и за пределами города - будет возникать масса вопросов именно по безопасности. В то же время, он подчеркнул, что охрана главы государства в другом месье не будет проблемой для Управления госохраны.

"Хочется кому-то или не хочется - только президент государства вступает в должность, Управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил В.Гелетей.

Как сообщалось, ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях сократить штатную численность администрации президента и перенести ее с ул.Банковой.

Теги: #валерий_гелетей #уго #администрация_президента
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