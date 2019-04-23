И.Луценко: Шансы досрочных выборов Рады - "пятьдесят на пятьдесят"

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко оценивает перспективу досрочного прекращения полномочий украинского парламента как равновероятную тому, что текущий созыв проработает до очередных парламентских выборов.

"Этот парламент считает, что спешить с роспуском нецелесообразно…Думаю, что депутаты не настроены на роспуск. Но все будет зависеть от ситуации", - сказала И.Луценко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

На уточняющий вопрос, насколько реальны досрочные парламентские выборы с юридической точки зрения, она ответила: "пятьдесят на пятьдесят".

По словам И.Луценко, фракция Блок Петра Порошенко, которую она представляет, всегда готова к выборам.