Главный раввин Украины и Киева пожелал Зеленскому сделать Украину успешной и процветающей

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Сегодня в Ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из сложного положения и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - говорится в поздравлении раввина на его странице в Фейсбуке.

Он пожелал В.Зеленскому идти по "пути честности и правды, чтобы сделать Украину успешной и процветающей".

Главный раввин Украины и Киева также заверил, что еврейская община готова сделать все возможное для помощи новоизбранному президенту на этом пути.