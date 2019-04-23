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Выборы

12:11 23.04.2019

"Народный фронт" в Раде хочет услышать от нового президента о его планах на посту

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"Народный фронт" в Раде хочет услышать от нового президента о его планах на посту

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде ожидает, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский представит свой план на первые сто дней президентства, а также на первый год и весь срок в целом.

"Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах на первые сто дней, на первый год и на весь срок. Теперь, как никогда, Украина нуждается в честности и реализме", - заявил глава фракции Максим Бурбак на пленарном заседании парламента во вторник.

Вместе с тем он подчеркнул, что новый президент Украины обязан соблюдать Конституцию Украины, где закреплен курс страны на интеграцию в ЕС и НАТО, а его самой важной задачей будет возвращение оккупированных территорий.

Нардеп также отметил, что президент, правительство и парламент должны работать сообща и "вести страну к успеху". М.Бурбак также добавил, что парламентские выборы в Украины будут очередными, осенью.

Теги: #народный_фронт #зеленский #парламент
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