Выборы2019

Выборы

12:08 23.04.2019

Орбан поздравил Зеленского с победой на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество для развития украинско-венгерских отношений

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Орбан поздравил Зеленского с победой на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество для развития украинско-венгерских отношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

"Хочу воспользоваться возможностью, чтобы поздравить Вас с победой, с которой Вы были избраны следующим президентом Украины", - заявил он, говорится на сайте венгерского правительства во вторник.

При этом В.Орбан отметил, что правительство Венгрии будет продолжать работать для развития украинско-венгерских отношений.

"В этом стремлении я буду рассчитывать на Вас и с нетерпением жду сотрудничества с Вами. Желаю Вам всего наилучшего в выполнении Ваших ответственных обязанностей", - подытожил премьер-министр Венгрии.

Теги: #венгрия #зеленский #орбан #выборы
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