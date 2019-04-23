Орбан поздравил Зеленского с победой на выборах и заявил, что рассчитывает на сотрудничество для развития украинско-венгерских отношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

"Хочу воспользоваться возможностью, чтобы поздравить Вас с победой, с которой Вы были избраны следующим президентом Украины", - заявил он, говорится на сайте венгерского правительства во вторник.

При этом В.Орбан отметил, что правительство Венгрии будет продолжать работать для развития украинско-венгерских отношений.

"В этом стремлении я буду рассчитывать на Вас и с нетерпением жду сотрудничества с Вами. Желаю Вам всего наилучшего в выполнении Ваших ответственных обязанностей", - подытожил премьер-министр Венгрии.