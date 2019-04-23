Савченко: Буду поддерживать Зеленского

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, заявила, что разделяет положения предвыборной программы избранного президентом Украины Владимира Зеленского и пока не собирается быть в оппозиции к нему.

"Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились – и в коалиции, или не договорились – и в оппозиции. Без договоренностей. Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты – это те, о которых я заявляла три года тому назад", - сказала Н.Савченко журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, поддержит ли она нового президента или будет в оппозиции.

"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это надо поддержать", - добавила она.

Между тем нардеп отметила, что готова быть оппонентом в некоторых дискуссионных вопросах.

Н.Савченко, которая пришла в парламент впервые с марта 2018 года, когда ее взяли под стражу, сообщила, что входит в курс дел, в частности работает над языковым законопроектом, который сейчас находится на рассмотрении парламента.

"Относительно моего будущего в этом парламенте – буду продолжать работать народным депутатом, поскольку я давала присягу украинскому народу. Относительно дальнейшего политического будущего – да, я останусь в политике. Я буду не одна. У меня есть моя команда", - сказала нардеп.

Н.Савченко заявила, что намерена участвовать в следующих парламентских выборах со своей политической силой "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Как сообщалось, в ночь на 16 апреля 2019 года народного депутата Н.Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Н.Савченко, которая подозревается правоохранительными органами в действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Нардеп планирует принять участие в парламентских выборах осенью.