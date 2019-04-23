Выборы2019

Выборы

11:18 23.04.2019

Савченко: Буду поддерживать Зеленского

2 мин читать
Савченко: Буду поддерживать Зеленского

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, заявила, что разделяет положения предвыборной программы избранного президентом Украины Владимира Зеленского и пока не собирается быть в оппозиции к нему.

"Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились – и в коалиции, или не договорились – и в оппозиции. Без договоренностей. Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты – это те, о которых я заявляла три года тому назад", - сказала Н.Савченко журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, поддержит ли она нового президента или будет в оппозиции.

"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это надо поддержать", - добавила она.

Между тем нардеп отметила, что готова быть оппонентом в некоторых дискуссионных вопросах.

Н.Савченко, которая пришла в парламент впервые с марта 2018 года, когда ее взяли под стражу, сообщила, что входит в курс дел, в частности работает над языковым законопроектом, который сейчас находится на рассмотрении парламента.

"Относительно моего будущего в этом парламенте – буду продолжать работать народным депутатом, поскольку я давала присягу украинскому народу. Относительно дальнейшего политического будущего – да, я останусь в политике. Я буду не одна. У меня есть моя команда", - сказала нардеп.

Н.Савченко заявила, что намерена участвовать в следующих парламентских выборах со своей политической силой "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Как сообщалось, в ночь на 16 апреля 2019 года народного депутата Н.Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Н.Савченко, которая подозревается правоохранительными органами в действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Нардеп планирует принять участие в парламентских выборах осенью.

Теги: #верховная_рада #савченко #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:09 23.04.2019
Савченко не намерена быть в оппозиции к Зеленскому, поддерживает его предвыборную программу

Савченко не намерена быть в оппозиции к Зеленскому, поддерживает его предвыборную программу

10:24 23.04.2019
Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады

09:47 23.04.2019
99,87% электронных протоколов поступило в ЦИК: за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, у Порошенко 24,45%

99,87% электронных протоколов поступило в ЦИК: за Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, у Порошенко 24,45%

09:42 23.04.2019
Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

08:14 23.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23:46 22.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23:01 22.04.2019
Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

21:22 22.04.2019
Грицак обсудил с канадскими наблюдателями за президентскими выборами сотрудничество в противодействии угрозе вмешательства со стороны РФ

Грицак обсудил с канадскими наблюдателями за президентскими выборами сотрудничество в противодействии угрозе вмешательства со стороны РФ

20:23 22.04.2019
Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

20:11 22.04.2019
Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

Выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам - спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ

Направлять поздравление Зеленскому преждевременно – Кремль

Парубий готов уже в четверг включить в повестку дня сессии законопроект по импичменту президента

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Избрание Зеленского президентом приведет к расширению двусторонних украинско-иранских отношений, надеются в Тегеране

Послы G7 в Украине надеются на тесное сотрудничество с Зеленским и его администрацией, и будут поддерживать избранный страной курс

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" стали шагом вперёд в украинской демократии - наблюдатели IRI

Алиев поздравил Зеленского с победой

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

Предвыборная кампания в Украине характеризовалась высоким напряжением и резкими взаимными обвинениями - Международная наблюдательная миссия

Украина смогла провести президентские выборы в соответствии с международными стандартами, несмотря на вмешательство РФ - миссия наблюдателей НДИ

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Грибаускайте поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

Зеленский и команда осознают важность сотрудничества с ЕС - представитель миссии Европарламента

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА