Выборы2019

Выборы

18:52 22.04.2019

Избрание Зеленского президентом приведет к расширению двусторонних украинско-иранских отношений, надеются в Тегеране

1 мин читать

 Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави поздравил украинский народ с успешным проведением президентских выборов и победившего во втором туре Владимира Зеленского, выразив надежду на то, что каденция новоизбранного президента будет способствовать расширению отношений двух стран.

"Огромное количество голосов, которые г-н Зеленский получил на недавних президентских выборах, свидетельствует о доверии украинского народа к нему и огромном социальном капитале, которым он пользуется", - говорится в заявлении С.Мусави, имеющемся в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина".

Спикер МИД Ирана выразил надежду, что последние события приведут к дальнейшему успеху и процветанию украинского народа и лидеров в будущем, а также к установлению спокойного и устойчивого мира в стране и регионе.

"Мусави также выразил надежду, что избрание Зеленского приведет к расширению двусторонних отношений между иранским и украинским народами", - говорится в заявлении.

По итогам обработки ЦИК 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

При этом еще вечером в воскресенье, 21 апреля, были обнародованы результаты 3-х экзит-полов, согласно которым В.Зеленский уверенно победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 70% голосов, тогда как его оппонент П.Порошенко – около 25%. После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Теги: #иран #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 22.04.2019
Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

Финансовые рынки сдержанно реагируют на итоги выборов президента в Украине

19:49 22.04.2019
Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

Порошенко рассчитывает победить на следующих выборах президента Украины

18:18 22.04.2019
Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

Аграрии надеются на сохранение команд профильных ведомств после президентских выборов

18:11 22.04.2019
Послы G7 в Украине надеются на тесное сотрудничество с Зеленским и его администрацией, и будут поддерживать избранный страной курс

Послы G7 в Украине надеются на тесное сотрудничество с Зеленским и его администрацией, и будут поддерживать избранный страной курс

18:07 22.04.2019
Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

Аграрный бизнес рассчитывает на активизацию Зеленским "земельного" вопроса

17:31 22.04.2019
Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" стали шагом вперёд в украинской демократии - наблюдатели IRI

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" стали шагом вперёд в украинской демократии - наблюдатели IRI

17:26 22.04.2019
Алиев поздравил Зеленского с победой

Алиев поздравил Зеленского с победой

17:07 22.04.2019
Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

16:44 22.04.2019
Предвыборная кампания в Украине характеризовалась высоким напряжением и резкими взаимными обвинениями - Международная наблюдательная миссия

Предвыборная кампания в Украине характеризовалась высоким напряжением и резкими взаимными обвинениями - Международная наблюдательная миссия

16:43 22.04.2019
Украина смогла провести президентские выборы в соответствии с международными стандартами, несмотря на вмешательство РФ - миссия наблюдателей НДИ

Украина смогла провести президентские выборы в соответствии с международными стандартами, несмотря на вмешательство РФ - миссия наблюдателей НДИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

Выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам - спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ

Направлять поздравление Зеленскому преждевременно – Кремль

Парубий готов уже в четверг включить в повестку дня сессии законопроект по импичменту президента

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Грибаускайте поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

Зеленский и команда осознают важность сотрудничества с ЕС - представитель миссии Европарламента

Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине - Церетели

Представитель миссии ПАСЕ: мы должны поддержать нового президента, чтобы он мог внедрить позитивные изменения

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА