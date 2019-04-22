Избрание Зеленского президентом приведет к расширению двусторонних украинско-иранских отношений, надеются в Тегеране

Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави поздравил украинский народ с успешным проведением президентских выборов и победившего во втором туре Владимира Зеленского, выразив надежду на то, что каденция новоизбранного президента будет способствовать расширению отношений двух стран.

"Огромное количество голосов, которые г-н Зеленский получил на недавних президентских выборах, свидетельствует о доверии украинского народа к нему и огромном социальном капитале, которым он пользуется", - говорится в заявлении С.Мусави, имеющемся в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина".

Спикер МИД Ирана выразил надежду, что последние события приведут к дальнейшему успеху и процветанию украинского народа и лидеров в будущем, а также к установлению спокойного и устойчивого мира в стране и регионе.

"Мусави также выразил надежду, что избрание Зеленского приведет к расширению двусторонних отношений между иранским и украинским народами", - говорится в заявлении.

По итогам обработки ЦИК 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

При этом еще вечером в воскресенье, 21 апреля, были обнародованы результаты 3-х экзит-полов, согласно которым В.Зеленский уверенно победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 70% голосов, тогда как его оппонент П.Порошенко – около 25%. После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.