Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" стали шагом вперёд в украинской демократии - наблюдатели IRI

Дебаты вышедших во второй тур выборов кандидатов в президенты Украины, проведенные 19 апреля на НСК "Олимпийский" (Киев), являются шагом вперёд и прецедентом в украинской демократии, отмечают наблюдатели миссии Международного республиканского института (IRI).

"Учитывая другие страны в регионе, дебаты 19 апреля между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским стали шагом вперёд и новым прецедентом в украинской демократии. Хотя они и были полны негативных атак оппонентов, они стали первой (и единственной) возможностью для украинских граждан увидеть вместе перед днём голосования двоих кандидатов, вышедших в финальный тур", - говорится в предварительном отчете IRI, предоставленном журналистам на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В Миссии отмечают, что незначительные и несистемные нарушения не повлияли на общий результат выборов президента Украины, а процедуры в день голосования 21 апреля были соблюдены согласно действующему законодательству.

"В целом настроение кампании накануне второго тура выборов было преимущественно спокойным и мирным. Однако негативный характер агитации ухудшил общее качество кампании накануне повторного голосования", - сказано в отчёте.

Наблюдатели IRI констатируют, что хотя это явление не уникально для Украины, тем не менее, оно не позволило избирателям полноценно услышать позицию кандидатов по ключевым вопросам и сделать осознанный выбор.

В Миссии также отмечают, что публичное признание действующим президентом Украины П.Порошенко победы своего оппонента и готовность оказать ему помощь в переходный период свидетельствует о зрелости украинской демократии.

В то же время, наблюдатели указывают на необходимость усовершенствования процедуры смены места голосования для жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма, отмечая, что это 16% украинских избирателей.

Делегация наблюдателей Международного республиканского института на выборах президента Украины состояла из 40 человек.