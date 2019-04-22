Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

Реакция международных рынков на итоги второго тура президентских выборов в Украине будет сдержанной, так как победа Владимира Зеленского была ожидаема, основным фактором влияния остается сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ), считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

"Завтра мы не ожидаем серьезной реакции международных рынков на результаты выборов на Украине, так как результат не принес никаких неожиданностей (победа В.Зеленского уже была заложена в цене украинских бумаг - ИФ)", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Аналитик уточнил, что основные западные торговые площадки были закрыты в пятницу и отдыхают в понедельник из-за празднования католической Пасхи. Он напомнил, что в минувший четверг, 18 апреля, цены на украинские еврооблигации снижались, что могло быть реакцией рынка на новые торговые ограничения со стороны России, а также, возможно, на новости о решении суда о незаконности национализации крупнейшего банка страны - Приватбанка.

"Для рынков будет важным убедиться, что Украина при новом президенте будет продолжать сотрудничество с МВФ, и пока ожидания такого сотрудничества остаются положительными", - отметил А.Паращий.

По его мнению, другие новости от окружения В.Зеленского, которые могут пролить свет на дальнейшее сотрудничество, будут основным фактором изменения цен на украинские долговые бумаги, и изменения могут быть в любую сторону.

Как считает глава аналитического отдела "Конкорд Капитал", из всех украинских активов, торгуемых на международных площадках, наиболее чувствительными к политическим событиям являются бонды "ДТЭК Энерго". С победой В.Зеленского вложения в эти бумаги становятся более рискованными, особенно учитывая, что в его команде присутствует экс-член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус - "горячий борец с "Роттердам плюс" (методика формирования цены на топливную составляющую при производстве электроэнергии на ТЭС на Украине, от которой сильно зависит бизнес "ДТЭК Энерго" - прим. ИФ).

Аналитик также указал на вероятность восстановления стоимости облигаций Приватбанка (эти бумаги с погашением в 2021 году котируются по цене около 8,25% от номинала - ИФ) после победы В.Зеленского.

А.Паращий считает, что национализация Приватбанка была вынужденным и единственно возможным шагом в той ситуации, которая была по состоянию на конец 2016 года, однако, очевидно, в этом процессе было сделано немало формальных ошибок, которые позволяют оппонентам национализации требовать ее отмены.

По его мнению, при дальнейшем рассмотрении дел, касающихся пересмотра национализации, судам придется выбирать между "формальными зацепками" бывших бенефициаров банка и возможными экономическими последствиями от отмены национализации, в частности, для сотрудничества с МВФ. "Если суды формально докажут, что нарушения были серьезные, то не исключено и решение в пользу бывших владельцев банка, против которого у МВФ не будет контраргументов", - допускает глава аналитического департамента "Конкорд-Капитал".

В качестве примера он привел отсутствие какой-либо реакции со стороны МВФ на то, что украинские суды тормозят процесс приватизации госпредприятий, о которой упоминается в последнем меморандуме с фондом.

"В любом случае, очевидно, что банк останется государственным до тех пор, пока правительство не примет решение о его приватизации согласно стратегии", - убежден А.Паращий.

Говоря об объявленных правительством России на прошлой неделе новых торговых ограничениях, аналитик высказал мнение, что они не должны повлиять на экономический рост. "Однако есть риск, что они повлияют на цены на энергоресурсы", - добавил он.

Выборы президента не отразятся на политике Национального банка Украины (НБУ), полагают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"В НБУ выбрали достаточно правильный тренд, который одобряют МВФ и Всемирный банк, поэтому вряд ли кто-то будет его менять. Те шаги, которые сейчас предпринимают в НБУ, по моему мнению, отчасти даже немного опережают ожидания рынка", - сказал агентству начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

Экс-председатель правления РВС банка Владислав Кравец также полагает, что политика НБУ не изменится: "Если останется нынешняя команда НБУ или если на ее смену придет новая команда технократов, то политика центробанка не изменится", - убежден он.

Комментируя новые торговые санкции РФ, которыми расширяется запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводится запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также ограничения экспорта угля, В.Кравец высказал мнение, что их влияние на курс гривны будет крайне ограниченным.

"Санкции себя отыграли в 2012-2015 годах, когда украинским предприятиям из-за российских ограничений и последующих санкций нужно было переориентироваться на новые рынки. В новых торговых санкциях РФ есть некий политический оттенок, чтобы дискуссии с новой украинской властью РФ могла начинать с более жестких переговорных позиций", - полагает он.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины по итогам обработки 99% электронных протоколов, за кандидата в президенты Украины В.Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов.