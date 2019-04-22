Предвыборная кампания в Украине характеризовалась высоким напряжением и резкими взаимными обвинениями - Международная наблюдательная миссия

Предвыборная кампания кандидатов в президенты в Украине отличалась высоким уровнем напряжения и систематической негативной кампании, заявили в Международной миссии по наблюдению за выборами, в которую входят представители Европейского парламента, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ.

"В период ко второму туру голосования агитация усилилась на национальном уровне, а рост напряжения между сторонами характеризовался масштабной и систематической негативной кампанией и резкими взаимными обвинениями. На местном уровне агитационные мероприятия были более сдержанными", - говорится в отчете Международной миссии по наблюдению за выборами президента Украины во втором туре, распространенной на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Наблюдатели также отмечают, что кампании кандидатов существенно отличались между собой. "В то время, как традиционная кампания Петра Порошенко была четко сформулирована и содержала конкретные положения, точки зрения, содержание, кампания Владимира Зеленского значительным образом проводилась его представителями, чем кандидатом и не делала акцента на его программе", - проинформировали в Миссии.

Наблюдатели отметили, что позиция В.Зеленского относительно ключевых политических проблем оставалась неопределенной во время предвыборной кампании.

Наблюдатели также отмечают высокую активность пользователей социальных сетей в негативной кампании. "Использование рекламных сообщений в соцсетях и постов, которые очерняют оппонентов, сыграло главную роль во время кампании второго тура, особенно со стороны приверженцев Петра Порошенко и в меньшей мере – Владимира Зеленского", - рассказали в Миссии.