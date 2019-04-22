Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

Ожидания украинцев от избранного президентом Украины Владимира Зеленского достаточно высоки, он должен продемонстрировать результаты, чтобы оправдать эти ожидания, отмечает представитель миссии наблюдателей ПАСЕ Анджела Смит.

"Мы понимаем, что ожидания от господина Зеленского достаточно высоки, новый президент должен показать результаты. И это ставит значительные задачи перед страной. И это позволит понять, насколько успешно господин Зеленский может с этими задачами справится", - сказала А.Смит на брифинге в понедельник в Киеве.

По итогам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов.