Выборы2019

Выборы

16:11 22.04.2019

Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

1 мин читать

Ожидания украинцев от избранного президентом Украины Владимира Зеленского достаточно высоки, он должен продемонстрировать результаты, чтобы оправдать эти ожидания, отмечает представитель миссии наблюдателей ПАСЕ Анджела Смит.

"Мы понимаем, что ожидания от господина Зеленского достаточно высоки, новый президент должен показать результаты. И это ставит значительные задачи перед страной. И это позволит понять, насколько успешно господин Зеленский может с этими задачами справится", - сказала А.Смит на брифинге в понедельник в Киеве.

По итогам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов.

Теги: #президент #пасе #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 22.04.2019
Предвыборная кампания в Украине характеризовалась высоким напряжением и резкими взаимными обвинениями - Международная наблюдательная миссия

Предвыборная кампания в Украине характеризовалась высоким напряжением и резкими взаимными обвинениями - Международная наблюдательная миссия

16:43 22.04.2019
Украина смогла провести президентские выборы в соответствии с международными стандартами, несмотря на вмешательство РФ - миссия наблюдателей НДИ

Украина смогла провести президентские выборы в соответствии с международными стандартами, несмотря на вмешательство РФ - миссия наблюдателей НДИ

16:25 22.04.2019
Грибаускайте поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

Грибаускайте поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

16:17 22.04.2019
Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

16:14 22.04.2019
Зеленский и команда осознают важность сотрудничества с ЕС - представитель миссии Европарламента

Зеленский и команда осознают важность сотрудничества с ЕС - представитель миссии Европарламента

16:11 22.04.2019
Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

16:09 22.04.2019
Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

16:09 22.04.2019
Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

16:03 22.04.2019
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине - Церетели

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине - Церетели

16:01 22.04.2019
Представитель миссии ПАСЕ: мы должны поддержать нового президента, чтобы он мог внедрить позитивные изменения

Представитель миссии ПАСЕ: мы должны поддержать нового президента, чтобы он мог внедрить позитивные изменения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

Выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам - спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ

Направлять поздравление Зеленскому преждевременно – Кремль

Парубий готов уже в четверг включить в повестку дня сессии законопроект по импичменту президента

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество Украины с МВФ - аналитик

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

Кива: Украина должна быть парламентской республикой

Повторное голосование было хорошо организовано, оцениваем позитивно день выборов в Украине– спецкоординатор ОБСЕ

Выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам - спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ

Направлять поздравление Зеленскому преждевременно – Кремль

Мэй поздравила Зеленского: Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы

Выборы президента в Украине прошли демократично, в соответствии с международными стандартами - канадская наблюдательная миссия

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА