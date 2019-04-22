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16:09 22.04.2019

Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

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Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

Ожидания украинцев от избранного президентом Украины Владимира Зеленского достаточно высоки, он должен продемонстрировать результаты, чтобы оправдать эти ожидания, отмечает представитель миссии наблюдателей ПАСЕ Анджела Смит.

"Мы понимаем, что ожидания от господина Зеленского достаточно высоки, новый президент должен показать результаты. И это ставит значительные задачи перед страной. И это позволит понять, насколько успешно господин Зеленский может с этими задачами справится", - сказала А.Смит на брифинге в понедельник в Киеве.

"Вчера я видела, как люди приходят, голосуют, и это показывает настоящее изменения в Украине. И все эти изменения проходят демократично", - добавила она, назвав это "чудесной ситуацией".

"Как по мне, в стране произошло очень значительное изменение, и все это произошло очень мирным образом. И я надеюсь, что переход (к новой власти - ИФ) также будет очень хорошим, поскольку в ближайшие несколько недель Порошенко передаст полномочия Зеленскому", добавила А.Смит, отвечая на вопрос, не опасна ли некая эйфория, которая наблюдается в украинском обществе после победы В.Зеленского.

По итогам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов.

Теги: #пасе #зеленский #анджела_смит
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