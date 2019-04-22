Выборы2019

Выборы

15:49 22.04.2019

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине

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Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине

В Украине в ходе повторного голосования на выборах президента Украины отмечалось продолжение использования административного ресурса, сказал спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели.

"Во время второго тура наши коллеги из БДИПЧ отметили, что продолжилось злоупотребление административными ресурсами, как на национальном, так и местном уровне", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Он также отметил, что "частные телеканалы несбалансированно и предвзято освещали информацию о деятельности кандидатов".

Кроме того, Д.Церетели подчеркнул, что формат дебатов кандидатов в президенты "позволил только ограниченно ознакомиться с программами кандидатов".

Теги: #админресурс #украина #бдипч_обсе #выборы #джордж_церетели #наблюдатели
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