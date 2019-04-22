Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

Европейский парламент поддерживает будущего президента на пути проведения реформ, в особенности борьбе с коррупцией, заявила представитель наблюдателей от Европарламента на президентских выборах в Украине Ребекка Хармс.

"Европейский парламент поддерживает будущего президента в продолжении и усилении реформ, особенно в борьбе с коррупцией и бедностью", - сказала Р.Хармс на пресс-конференции международных наблюдателей в понедельник в Киеве.

Она добавила, что президент также может полностью рассчитывать на поддержку Европейского Союза.

"Мы уверены, что новый президент полностью осознает свои обязанности", - отметила евродепутат.

Е.Хармс отметила, что повестка дня реформ должна продолжаться во взаимодействии с другими государственными институтами, в частности, Верховной Радой.

По итогам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов.