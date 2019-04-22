Повторное голосование было хорошо организовано, оцениваем позитивно день выборов в Украине– спецкоординатор ОБСЕ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отмечают высокий уровень организации второго тура президентских выборов в Украине, которые прошли 21 апреля.

"Повторное голосование было хорошо организованно... Мы в целом оцениваем день выборов позитивно", - сказал спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции в понедельник в Киеве, отметив, что подготовка и проведение выборов были на лучшем уровне, чем в первом туре.

"Подсчет и подведение итогов в целом оцениваем позитивно", - добавил он.