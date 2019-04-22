Выборы2019

Выборы

15:10 22.04.2019

Направлять поздравление Зеленскому преждевременно – Кремль

1 мин читать
Направлять поздравление Зеленскому преждевременно – Кремль

В Кремле заявили о преждевременности поздравлений президента РФ Владимира Путина победившему на украинских выборах Владимиру Зеленскому, равно как и о возможности их совместной работы.

"Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам".

Он также отметил, что в Москве с уважением относятся к результату президентских выборов в Украине. "В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден", - сказал Д.Песков.

Теги: #рф #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 22.04.2019
Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

15:30 22.04.2019
Повторное голосование было хорошо организовано, оцениваем позитивно день выборов в Украине– спецкоординатор ОБСЕ

Повторное голосование было хорошо организовано, оцениваем позитивно день выборов в Украине– спецкоординатор ОБСЕ

15:27 22.04.2019
Выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам - спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ

Выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам - спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ

15:06 22.04.2019
Мэй поздравила Зеленского: Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы

Мэй поздравила Зеленского: Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы

15:05 22.04.2019
Выборы президента в Украине прошли демократично, в соответствии с международными стандартами - канадская наблюдательная миссия

Выборы президента в Украине прошли демократично, в соответствии с международными стандартами - канадская наблюдательная миссия

14:57 22.04.2019
Выборы президента Украины были прозрачными, без использования админресурса - глава миссии ВКУ

Выборы президента Украины были прозрачными, без использования админресурса - глава миссии ВКУ

14:47 22.04.2019
Первый визит Зеленского в Брюссель сможет продемонстрировать ЕС приоритетность европейского направления для нового президента Украины

Первый визит Зеленского в Брюссель сможет продемонстрировать ЕС приоритетность европейского направления для нового президента Украины

14:28 22.04.2019
99% электронных протоколов: Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,46%

99% электронных протоколов: Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,46%

14:03 22.04.2019
Зеленский поддержит курс на продолжение медреформы – Комаровский

Зеленский поддержит курс на продолжение медреформы – Комаровский

13:53 22.04.2019
Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европарламент поддерживает будущего президента Украины в продолжении и усилении реформ

Выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам - спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ

Парубий готов уже в четверг включить в повестку дня сессии законопроект по импичменту президента

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

Существенных нарушений во втором выборов президента Украины не зафиксировано – "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кива: Украина должна быть парламентской республикой

Парубий готов уже в четверг включить в повестку дня сессии законопроект по импичменту президента

Явка на повторном голосовании была ниже, чем в день голосования 31 марта – глава ЦИК

В Японии назвали выборы президента Украины свободными и мирными, надеются на стабильное развитие при новой власти

Лидер "Нацкорпуса": Наша задача - не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними и реванша позавчерашних

Существенных переформатирований в Раде не будет, считают в "Самопомочи"

Украинский язык нужно поддерживать "методом пряника", а Рада пусть сначала примет закон – спикер штаба Зеленского

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество с МВФ – аналитик "Конкорд Капитал"

Нардеп Каплин призвал Раду самораспуститься, чтобы помочь Зеленскому

Последний обмен пленными произошел в конце 2017 года, поэтому привлечение Медведчука кажется не очень эффективным – спикер штаба Зеленского

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА