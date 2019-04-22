Выборы президента в Украине прошли демократично, в соответствии с международными стандартами - канадская наблюдательная миссия

Выборы президента Украины в 2019 году были демократичными, прошли в соответствии с международными стандартами и отразили волю украинского народа, заявил глава миссии наблюдения за выборами в Украине международной неправительственной организации CANADEM Ллойд Аксуорти.

"Вчера был день, когда демократические права были использованы очень успешно. Не произошло никаких серьезных инцидентов и случаев насилия. Миссия Канады хочет поздравить Центральную избирательную комиссию, а также районные избирательные комиссии за хорошо организованные процедуры выборов, которые продемонстрировали, что Украина после этих выборов сможет стать еще более сильной", - сказал он на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре в понедельник.

Заместитель руководителя миссии Ольга Одинская-Грод сообщила, что всего канадские наблюдатели посетили 2366 участков для голосования.

"26% из тех участков, которые были посещены, были в сельской местности и 74% - в городских районах. 91% участков открылся вовремя. И закрылись практически все вовремя. 97% персонала всех избирательных участков полностью сотрудничали с представителями миссии и 96% четко придерживались всех процедур связанных с подсчетом голосов. 98,5% избирателей проголосовали. 21% из районных участков голосования имели признаки скопления людей, но это не повлияло на качество голосования", - рассказала она.

При этом глава канадской наблюдательной миссии выразил обеспокоенность по поводу того, что один из кандидатов в президенты "не очень хотел принимать активное участие в выборах и не очень активно раскрывал направления своей будущей политической деятельности".

"Мы считаем, что это - негативный аспект, который отражает то, с чем сталкиваются многие демократические общества. Мы понимаем, что дебаты важны для демократического процесса и украинцы должны были иметь большую возможность подробнее узнать о платформах и взглядах кандидатов", - заявил Л.Аксуорти.

Также миссия отметила короткий промежуток между первым и вторым туром выборов, что могло вызвать сложности для некоторых избирателей на оккупированных РФ территориях.

"Выборы были более проблематичными для жителей оккупированных территорий. Стоило приложить больше усилий для этого", - подчеркнул Л.Аксуорти.