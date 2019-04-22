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14:03 22.04.2019

Парубий готов уже в четверг включить в повестку дня сессии законопроект по импичменту президента

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Народные депутаты Украины могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте Украины, включающий механизм импичмента главы государства уже в четверг, заявляет председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Если законопроект о президенте, который предлагают оппозиционные фракции и который они презентуют, комитет рассмотрит в среду, то уже в четверг мы сможет включить его в повестку дня сессии для принятия решения. Фактически мы сможем начать работу над этим законом уже в четверг", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

По словам А.Парубия за принятие данного законопроекта высказывается вице-спикер парламента Оксана Сыроид. Он подчеркнул, что ему тоже нравится этот законопроект, поскольку в нем речь идет о комплексном подходе, где процедура импичмента президента, прописана в одном из разделов.

А.Парубий напомнил, что в парламенте зарегистрировано пять законопроектов об импичменте президента.

Теги: #президент #законопроект #импичмент
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