Выборы2019

Выборы

13:43 22.04.2019

Явка на повторном голосовании была ниже, чем в день голосования 31 марта – глава ЦИК

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Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила, что явка избирателей во втором туре выборов президента Украины ниже, чем в первом

"Как оказалось, явка во время повторного голосования ниже, чем в день голосования 31 марта. Так, по предварительным данным, вчера участие в выборах приняли 61,37% граждан, против 62,8% три недели назад", - написала Т.Слипачук на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Она отметила, что наибольшую активность, как в первом туре, проявили жители Львовской области (67,34%), а наименьшую, как и в первом туре, - Закарпатская (46,38%).

Глава ЦИК также проинформировала, что на заграничном округе явка выросла. "В отличие от голосования 31 марта, где своим правом воспользовались 12,62% включенных в списки избирателей украинцев, вчера этот показатель составил 13,33%", - подытожила Т.Слипачук.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

Теги: #явка #выборы #цик
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