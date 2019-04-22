Выборы2019

Выборы

13:33 22.04.2019

Лидер "Нацкорпуса": Наша задача - не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними и реванша позавчерашних

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Лидер партии "Национальный корпус", народный депутат Украины Андрей Билецкий считает, что после проведения выборов президента Украины важно не допустить "договорняка" предыдущей власти с новой и не позволить новому руководству страны "преступных компромиссов" во внешней политике.

"Наша задача - не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними. (…) Наша задача - не допустить реванша позавчерашних. Пророссийские элиты должны понести ответственность за Майдан и войну. Порошенко вернул из забвения наиболее одиозного из них. Есть основания полагать, что Зеленский откроет все шлюзы для возвращения всех остальных", - написал А.Билецкий в блоге для интернет-издания "Украинская правда".

По его убеждению, также среди задач не позволить новой власти пойти на преступные компромиссы на внешней арене. "Национальные силы заблокировали Порошенко возможность ввести особый статус Донбасса и амнистию боевиков ОРДЛО. Есть основания полагать, что начатое Порошенко может закончить Зеленский", - опасается лидер "Нацкорпуса".

Он считает, что Петр Порошенко должен уйти и "больше не паразитировать во всех отраслях экономики, на армии, в медиа".

"Владимир Зеленский – приходит. Это не наш кандидат. Обсуждать плюсы и минусы нет смысла. Зеленский априори ментально не может быть выразителем национального интереса украинского народа", - выразил мнение А.Билецкий.

"И главное: одного дракона мы добили, но на его месте не должен появиться другой. Сейчас - наше время. Время настоящих, а не фальшивых национальных сил, которые одержали победу на Майдане, освобождали украинские земли во время войны и строят инфраструктуру для нового поколения. Теперь наша очередь получать место под солнцем", - подытожил лидер "Нацкорпуса".

Теги: #оценка #нацкорпус #выборы
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