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13:19 22.04.2019

Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество с МВФ – аналитик "Конкорд Капитал"

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Реакция международных рынков на итоги второго тура президентских выборов в Украине будет сдержанной, так как победа Владимира Зеленского была ожидаема, основным фактором влияния остается уровень сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ), считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

"Завтра мы не ожидаем серьезной реакции международных рынков на результаты выборов в Украине, так как результат не принес никаких неожиданностей (победа Зеленского уже была заложена в цене)", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Аналитик уточнил, что основные западные торговые площадки были закрыты в пятницу и отдыхают сегодня из-за празднования католической Пасхи. Он напомнил, в минувший четверг цены на украинские еврооблигации снижались, что могло быть реакцией рынка на новые торговые ограничения со стороны России, а также, возможно, на новости о решении суда о неправомерной национализации ПриватБанка.

"Для рынков будет важным убедиться, что Украина при новом президенте будет продолжать сотрудничество с МВФ, и пока ожидания такого сотрудничества остаются положительными", – отметил А.Паращий.

По его мнению, другие новости от окружения В.Зеленского, которые могут пролить свет на дальнейшее сотрудничество, будут основным фактором изменения цен на украинский международный долг, и изменения могут быть в любую сторону.

Как считает глава аналитического отдела "Конкорд Капитал", из всех украинских активов, торгуемых на международных площадках, наиболее чувствительными к политическим событиям являются облигации "ДТЭК-Энерго", так как с победой В.Зеленского эти бумаги становятся более рискованными, особенно учитывая, что в его команде присутствует экс-член НКРЭКУ Андрей Герус – "горячий борец с "Роттердам плюс".

Аналитик также указал на вероятность восстановления стоимости облигаций ПриватБанка (эти бумаги с погашением в 2021 году котируются по цене около 8,25% от номинала – ИФ) после победы В.Зеленского.

А.Паращий считает, что национализация ПриватБанка была вынужденным и единственно возможным шагом в той ситуации, которая была по состоянию на конец 2016 года, однако, очевидно, в этом процессе было сделано немало формальных ошибок, которые позволяют оппонентам национализации требовать ее отмены.

По его мнению, при дальнейшем рассмотрении дел, касающихся пересмотра национализации, судам придется выбирать между формальными зацепками бывших бенефициаров банка и возможными экономическими последствиями от отмены национализации, в частности, перспектив сотрудничества с МВФ. "Если суды формально докажут, что нарушения были серьезные, то не исключено и решение в пользу бывших владельцев банка, против которого у МВФ не будет контраргументов", – допускает глава аналитического департамента "Конкорд-Капитал". В качестве примера он привел отсутствие какой-либо реакции со стороны МВФ на то, что украинские суды тормозят процесс приватизации госпредприятий, о которой упоминается в последнем меморандуме с Фондом.

"В любом случае, очевидно, что банк останется государственным до тех пор, пока правительство не примет решение о его приватизации согласно стратегии", – подчеркнул А.Паращий.

Говоря об объявленных правительством России на прошлой неделе новых торговых ограничениях, аналитик высказал мнение, что они не должны повлиять на экономический рост. "Однако есть риск, что они повлияют на цены на энергоресурсы", – добавил он.

Теги: #реакция #рынки #выборы
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