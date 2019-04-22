Последний обмен пленными произошел в конце 2017 года, поэтому привлечение Медведчука кажется не очень эффективным – спикер штаба Зеленского

В команде Владимира Зеленского, сомневаются в эффективности привлечения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к процессу обмена военнопленным и заложниками из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированного Крыма.

"Его (В.Медведчука – ИФ) туда делегировал не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко. Если я не ошибаюсь, Виктор Медведчук, в первую очередь, должен был отвечать за возврат военнопленных и заложников, которые находятся как на временно оккупированной территории, так и в Российской Федерации. По-моему, последний серьезный обмен происходил 25 декабря 2017 года. Поэтому мне кажется, что это формат взаимодействия не очень эффективен", - сказал спикер штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.