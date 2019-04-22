Выборы2019

Выборы

12:43 22.04.2019

Порошенко призвал поддержать реформу Рады, которая укрепит ее роль – И.Луценко

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко призывает парламент принять реформу, которая укрепит роль законодательного органа.

"В период передачи власти важную роль должна выполнить Верховная Рада, и поэтому президент Украины Петр Порошенко призывает парламент поддержать предложенную спикером парламента Андреем Парубием и главой Миссии Европарламента по реформированию Верховной Рады Пэтом Коксом реформу, направленную на укрепление роли Верховной Рады", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она также от имени П.Порошенко призвала народных депутатов поддержать закон о языке, который будет сразу же подписан президентом.

Теги: #президент #реформа #парламент
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