И.Геращенко похвалила Зеленского за позицию по Минскому процессу

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко приветствует заявление будущего президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Минского процесса.

"Я с большим интересом наблюдаю за тем, как новая команда поддержала Минские соглашения президента Порошенко как такие, которые сегодня являются единственным реалистичным планом возвращения мира на Донбасс", - сказала И.Геращенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

Она отметила, что в парламенте было много "безответственных критиков" Минского процесса, их критиковали также многие кандидаты в президенты.

"Уже сегодня, ещё не прошло 24 часов после выборов, мы слышим, что президент не отвечает за тарифы, и новоизбранный президент поддерживает Минские соглашения. Это похвально", - заявила она.

И.Геращенко напомнила, что Минские соглашения подписаны в трехстороннем формате – Украина, Россия, ОБСЕ. "И никто не даст ни российскому сценарию, ни новой команде делать шаги по легитимизации так называемых псевдореспублик. На Донбассе нет никаких повстанцев, там есть террористы, боевики, как это определил закон о реинтеграции Донбасса", - сказала она.

Накануне В.Зеленский заявил, что переговоры в "Нормандском формате" будут продолжены, должна также быть продолжена работа в Минском формате, однако последний нуждается в перезагрузке и обновлении кадрового состава.