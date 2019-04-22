ЦИК приняла первый бумажный протокол о результатах второго тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия открыла заседание по приему оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий в бумажном виде о результатах повторного голосования на президентских выборах 21 апреля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в понедельник около 12:15 ЦИК принял протокол 219 территориального округа из Святошинского района города Киева.

Также на данном заседании будут приняты еще несколько протоколов из киевских округов и Полтавской области.

Заседание ЦИК по приему бумажных протоколов будет продолжаться с перерывами, пока не будут приняты протоколы всех окружкомов.

Согласно закону, официальные результаты выборов ЦИК устанавливает на основании оригиналов протоколов окружкомов в бумажном виде. Официальные результаты выборов должна установить не позднее 1 мая.