В "Народном фронте" считают ключевой задачей Зеленского защиту Украины от агрессии РФ и возвращение оккупированных территорий

Основное задание новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского – возвращение оккупированных территорий, считают в парламентской фракции "Народный фронт".

"Ключевое задание новоизбранного президента – возвращение оккупированных территорий Украины, защита Украины от российской вооруженной агрессии… "Народный фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с врагом Украины. В разговорах с Кремлем каждое слово, а не только действия, имеют колоссальный вес. "Народный фронт" будет стоять на страже любых попыток реванша и капитуляции", - сказал лидер фракции Максим Бурбак на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По его словам, в Украине прошли демократические выборы президента, и это признанный факт. "Мы имеем полное право утверждать, что Украина идет неизменным курсом демократического государства. Высокая гражданская активность на выборах является подтверждением веры людей в будущее нашей страны – это должен помнить каждый из нас, об этом должен помнить следующий президент", - сказал М.Бурбак.

Он подчеркнул, что сфера ответственности президента четко прописана в Конституции – безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика, и президент обязан соблюдать Основной закон. "В Конституции также зафиксирован курс Украины в НАТО и ЕС – такой является воля украинского народа, и никто не может предать курс Украины в НАТО и ЕС… даже не стоит делать таких попыток", - отметил М.Бурбак.

Лидер фракции напомнил, что те, кто хотел изменить курс Украины и действовать в противовес украинскому народу, сейчас находятся за ее пределами, "и это наука для всех".

Он также подчеркнул, что осенью состоятся очередные парламентские выборы, от которых будет зависеть, какое будет новое парламентское большинство и новое правительство.

М.Бурбак подчеркнул, что в ближайшее время новый президент должен рассказать о своих шагах в первые 100 дней.