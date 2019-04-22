Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости формирования нового правительства, не дожидаясь проведения очередных парламентских выборов в стране, запланированных на осень текущего года, ссылаясь на результаты прошедших президентских выборов.

"Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода… Потому если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить абсолютно в новых целях и задачах", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

По мнению политика, формирование нового правительства будет свидетельствовать о том, что безотлагательные изменения "должны начаться сегодня".

Ю.Тимошенко отметила, что парламент должен подставить плечо новому главе государства, позволив осуществлять полномочия по новой концепции изменений в Украине.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.