Выборы2019

Выборы

12:06 22.04.2019

Тимошенко требует смены правительства до парламентских выборов

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Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости формирования нового правительства, не дожидаясь проведения очередных парламентских выборов в стране, запланированных на осень текущего года, ссылаясь на результаты прошедших президентских выборов.

"Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода… Потому если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить абсолютно в новых целях и задачах", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

последует

Теги: #тимошенко #выборы #кабмин
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